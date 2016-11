Horb a. N. Master mitsamt Praxis

Wer Studium und Beruf verbinden will, studiert dual: Fach- und Führungskräfte nutzen den berufsbegleitenden und berufsintegrierenden dualen Master der DHBW, der vom Center for Advanced Studies (CAS) in Zusammenarbeit mit den Standorten der DHBW durchgeführt wird.

Aufgrund der großen Modulauswahl lässt sich der duale Master zeitlich und inhaltlich an individuelle Karrierepläne anpassen. Studierende kommen im Schnitt einmal im Monat für eine meist dreitägige Modulveranstaltungen an die Hochschule. Intensives Vor- und Nachbereiten der Termine sowie Studien- oder Forschungsarbeiten und auch die Masterthesis aus der eigenen Praxis sind weitere Bausteine auf dem Weg zum Master.