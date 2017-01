Horb a. N. Masken sind nun abgestaubt

Horb-Ahldorf. In Ahldorf fiel am vergangenen Samstag mit dem traditionellen Maskenabstauben und der Narrentaufe der Startschuss für die Fasnetssaison 2017. Morgens wurden in Ahldorf die Bändel aufgehängt und der Narrenbaum gestellt. Die Narren sind froh, dass das alte Jahr vorbei ist, und sie endlich die Masken der Schmorra, Brunnenwaldweible und Frundeckgeister vom Staub des vergangenen Jahres befreien durften.