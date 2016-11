Horb a. N. Maschen-Memorial für Martin

H orb. Die Johanneskirche in Horb. Michael Grüber sitzt an der Orgel und übt Bach. Neben ihm auf der Bank sitzt ein Mann und strickt. Einen Banner in weiß hat er schon fertig. Darauf steht: "Ohne Luther kein Bach." Und das ist das neueste Projekte von Grüber, der mit dem Kreativraum in Horb Furore gemacht hatte.

Grüber: "Ich saß mit Peter Krause im Kreativraum beim Wein zusammen. Er hat mir erzählt, dass er strickt. Ich hab das erst nicht geglaubt, bis er mir seinen selbst gestrickten Globus gezeigt hat. Ein echtes Kunstwerk."

Sofort begann es im kreativen Kopf zu arbeiten. Grüber: "Ich habe mir gedacht, dass wir in einer Art Christo-Aktion die Orgel zustricken. Anlässlich des Luther-Jahres bis zum Reformationstag."