Horb a. N. Marsch und Polka, Speis und Trank

Horb-Talheim. Die Vereinsmitg lieder präsentierten sich auch in ihrem Jubiläumsjahr – der Musikverein wird in diesem Jahr 90 Jahre jung – als gut eingespieltes Veranstaltungsteam. Da war sich der Vorsitzende nicht zu schade zum Geschirrspülen, das Trompetenregister stand in der Küche, die Kollegen der Feuerwehr löschten den Durst der Festgäste durch ihre Aktivitäten hinterm Zapfhahn und die Holzbläserinnen waren unter anderem als Bedienungen im feschen Dirndl unterwegs. Bei wunderschönem Herbstwetter wurde das Angebot des Musikvereins nicht nur von den Talheimern selbst angenommen, sondern die Gäste kamen, wie jedes Jahr, aus dem weiten Umkreis angereist, um bei der "Fortuna" einen schönen Tag bei Speis und Trank, bei Marsch, Polka und moderner Blasmusik zu erleben. Und natürlich auch, um mit dem Tischnachbarn ein gepflegtes Schwätzen zu halten. Man kennt sich, man hat sich was zu sagen und gerne sitzt man gemütlich beisammen.

Ein gutes Tröpfchen aus einer Württemberger Spitzenlage und das edle Gulasch vom Hirsch oder ein Sahnegeschnetzeltes samt Spätzle und Salat tun hierzu ihr Übriges.

Der Vorsitzende des Vereins, Anton Ade, stand mit seinem Team in der Küche und ließ keinen der Gäste lange auf das Essen warten. Natürlich funktioniert so etwas nur, wenn neben einer hoch motivierten Küchencrew auch der Service flott unterwegs ist. Auch hier zeigten die Musiker, dass sie nicht nur mit der Trompete oder der Kesselpauke umgehen können, sondern auch Essen und Trinken locker lässig in Rekordtempo zu den Gästen bringen. Nachmittags wurde es dann auch noch eng am Weinpavillon, denn auch dort kredenzten die Vereinsmitglieder edle Spitzenweine unterschiedlichster Winzergenossenschaften. Für jeden echten "Viertelesschlotzer" war da was dabei und mit einem ausgezeichneten, hausgemachten Zwiebelkuchen konnten sich die Gäste zusätzlich eine habhafte Zwischenmahlzeit gönnen.