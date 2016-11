Horb a. N. Marmorkuchen vor dem Horber Marmorwerk

Für Heidi Wendtland aus dem Organisationsteam ist es daher sehr wichtig, dass nicht nur an das Weihnachtsessen gedacht wird. Auch die Stunden auf dem Markt seien ein nicht mehr wegzudenkender Teil von "Weihnachten Schenken", findet sie. Deshalb werden wieder Tische und Bänke aufgestellt, die zum Verweilen auf dem Markt einladen.

Heidi Wendland sucht noch Kuchenspender. "Marmorkuchen vor dem Marmorwerk – ein ganz neuer Punkt von ›Weihnachten Schenken‹, auf den wir uns freuen", heißt es vom Organisationskomitee. Silke Wüstholz wird Kaffee, Tee und Hefezopf anbieten und mit weihnachtlichen Weisen verschönern der Mundharmonikaclub Betra und die Jugendkapelle der Stadt Horb die Stunden auf dem Horber Heiligabendmarkt.

Einen besonderen Höhepunkt des diesjährigen "Weihnachten Schenken" für alleinerziehende Eltern wollen Jana Theiss, Nadine Wolf, Vanessa Noschka, Sophia Kieferle und Isabell Schreiber – allesamt Schülerinnen des Martin-Gerbert-Gymnasiums – in Zusammenarbeit mit dem Horber DM Drogeriemarkt realisieren.

Franz Xaver Lutz als Chef vom Weihnachtsbratenstand legt viel Wert auf ein ausgeglichenes Essenssortiment. So wird es 500 große Portionen Weihnachtsgeflügel geben. Außerdem ist derzeit Geld für 200 Portionen Schweinebraten vorhanden.

Schön wäre wieder ein breiteres Angebot an Zutaten zum Weihnachtsbraten. Im vergangenen Jahr gingen manche Produkte relativ schnell aus. Aus diesem Grund suchen die Veranstalter um Rolf Maier dringend weitere sozialbewusste Unternehmen aus der Region, die finanzielle Patenschaften für den Horber Heiligabendmarkt übernehmen. Diana Ruff und die Ahldorfer Ärztin Ulrike Stehr werden deshalb in den kommenden Tagen bei bekannten Unternehmen in der Region anrufen und um Hilfe bitten. Beim "Horber Markt der Barmherzigkeit" handelt es sich um die größte soziale Einzelveranstaltung im Raum Horb.

Ein weiterer Appell der Veranstalter geht an die sozialen Einrichtungen aus der Region. Der Veranstalter hierzu: "Menschen in finanziell enger Situation leben im allgemeinen auch gesellschaftlich isoliert. Hier sollen ihr Angebot und sich selber den Besuchern des Horber Heiligabendmarktes näherbringen".

Gudrun Ade in Altheim, Olgastraße 24; Lilo Wurster auf dem Hohenberg, Nordring 92; Franz Xaver Lutz in Nordstetten, Schulstraße 13 und Nadine Hofer in Glatten-Dietersweiler, Warnbergstraße 8, bieten jeweils eine Sammelstelle für Drogerieartikel und gut erhaltene Kinderspielsachen an.

"›Weihnachten Schenken‹ ist keine Aktion Einzelner. ›Weihnachten Schenken‹ sind wir alle: christlich, sozial, menschlich. Je mehr Einzelpersonen und Unternehmen mitmachen, desto mehr Mitmenschen können wir zum Fest eine große Freude machen", schreibt der Veranstalter.

Weitere Informationen: www.weihnachtenschenken.de oder per E-Mail an weihnachtenschenken inhorb@gmx.de