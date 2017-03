Horb a. N. Marke Eigenanbau für 757 Joints

Horb. Da es sich beim Anbau von Betäubungsmitteln – in diesem Fall Cannabis, aus dem Marihuana gewonnen wurde – um eine Straftat gegen die Volksgesundheit handelt und der Gesetzgeber hier hohe Strafen androht und bei nicht geringer Menge eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr vorsieht, wurde vor dem Schöffengericht verhandelt.

Der Mann hatte am Fenster seiner Wohnung fünf Hanfpflanzen stehen, die so groß waren, dass man sie auch über den Sichtschutz hinaus gut von der Straße aus sehen konnte. Dies führte am 24. Oktober 2015 zu einer Hausdurchsuchung beim Beschuldigten, an der vier Beamte des Horber Polizeireviers teilnahmen. Gefunden wurden 299,8 Gramm Marihuana von höchster Güte. Eine Menge, aus der man 757 Konsumeinheiten hätte herstellen können, wie das untersuchende Labor hochrechnete.

Da es beim Angeklagten keinerlei Hinweise auf das Handeltreiben mit dem Stoff gab, und man bei der Hausdurchsuchung weder Waage noch Zip-Beutel oder Wechselgeld fand, er auch nie in der Drogenszene auffällig wurde, fragte ihn Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick, was er denn mit dem ganzen Stoff machen wollte. "Rauchen", so die klare Antwort. Seit 27 Jahren konsumiert der Beschuldigte nun schon Marihuana, wie er unumwunden zugab. Da er seit diesem Jahr arbeitslos ist und vorher auch nicht gerade viel verdient habe – zuletzt netto 1050 Euro – habe er sich Samen der Hanfpflanze besorgt und fünf Pflänzchen für den Eigenbedarf großgezogen. "Das die so groß werden und so eine gute Ernte abwerfen, habe ich nicht ahnen können", so ein schwacher Einwand des Beschuldigten. "Das hätte ja zwei Jahre gereicht", wunderte sich der Anklagevertreter. "Das wäre gut für mich gewesen", so die Einlassung des Hobby-Gärtners, der für sich feststellte, dass mit Cannabis bei ihm alles leichter geht. "Ich schlafe besser, habe Appetit und muss nicht so viel Bier trinken", schilderte er die Pluspunkte, die ihm das Kiffen bringt.