Horb a. N. Manuela Wegener ist neue Fischerkönigin

Horb-Dettingen. 21 Erwachsene und 2 Jungfischer versuchten kürzlich am Neckar ihr Anglerglück. Bereits um 5.30 Uhr trafen sich die Fischer bei der Fischerhütte. Wer den schwersten Fisch an diesem Morgen an Land ziehen konnte, wurde zum Fischerkönig. So die einfache Aufgabe, die Fischmeister Paul Horvath, den Fischern mit auf den Weg zu ihren Anglerplätzen gab. Nun galt es bis 11 Uhr die Aufgabe zu erfüllen. An diesem Morgen war die Ausbeute nicht so groß. Lediglich sieben Fische wurden mit einem Gesamtgewicht von 8,7 Kilogramm an Land gezogen.

Bei den Erwachsenen hatte mit einem 2,2 Kilogramm schweren Karpfen Manuela Wegener den Königstitel in der Tasche. Bei der Jugend punktete Markus Horvath mit einem 2,8 Kilogramm schweren Karpfen. Bei der Preisverleihung in der Schlossscheuer bekam Manuela Wegener vom Vorsitzenden Werner Häußler die Königskette und Markus Horvath die Prinzenkette unter Beifall umgehängt. Zuvor jedoch ließen die Fischer mit ihren Familien die herrlichen Fischplatten munden. Der TSV Dettingen versorgte die Gäste mit Getränken.

Für 15 Jahre erhielt Manuela Wegener die silberne Ehrennadel.