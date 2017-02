Horb a. N. Manche wüste Hex hat was Süßes für die Kids

Kaum ein Besucher ohne fröhliche "Kriegsbemalung", ohne lustiges Hütchen auf dem Kopf oder ein sonstiges Utensil der Fröhlichkeit. Das Steinnachtal hatte sich für diesen Umzug schick gemacht, das Wetter tat sein Übriges, und da konnte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ging es auch nicht!

Das Zigeunerballett, schick wie immer, folgte dem Hexenwagen, der den Umzug anführte. Bei den bunt gekleideten Zigeunern in Maske gaben die Mädels mit ihren Tamburins den Takt vor, die "Grundmännle", die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiern und deshalb alle ganz "gscheit" aussehen, folgten ebenso wie die "Buchelesweiber" mit ihrer markant grünen Stola. Besonders für die Bonbon sammelnden Kinder kam dann ein toller Wagen. Die Zunftspitze ließ sich die Umzugsstrecke lang kutschieren und warf mit so vielen Gutsle um sich, dass man unbedingt den Eindruck gewinnen konnte, sie müssen das ganze Geld, dass von den beiden Hallenevents übrig blieb, direkt wieder unter die Leute bringen.

Bei den Zünften und Laufgruppen gab es von so manch einer wüsten Hex für die Kinder einen Schleck und kleine, nette Gesichtsverzierungen per Kohlestift für die Erwachsenen. Besonders interessant die schrittweise Verwandlung meist weiblicher Teenager im Laufe so eines Umzugs. Am Ende waren die Kids meist nicht wiederzuerkennen. Spaß machten auch die "Pusteblumen" aus Betra oder die "Kinder-Schoko-Bons". Auch der Musikverein Fortuna Untertalheim war mit dabei, und die Kleinen vom Kindergarten freuten sich, dass sie wieder einmal im Micky-Maus-Zügle fahren durften. Die heimischen "Brechalochhexen" hatten, entgegen der sonstigen Gepflogenheit, ihren Narrensamen dabei und hüpften und tollten teilweise sogar unmaskiert, doch nicht weniger hübsch, umher.

Die "Philharmoniker" die sich im Dauereinsatz befinden, sorgten wie ihre Kollegen aus anderen Orten für den satten Gugga-Sound, und die Hexen und Teufel trieben ihr Unwesen, dass es manchmal besser schien, in die hinteren Zuschauerreihen abzuwandern. Insgesamt ging auch heuer das neue Umzugskonzept der "Narrenzunft Untertalheim" voll auf, und der bunte Tross zeigte neben viel Brauchtum auch überraschende Ideen.