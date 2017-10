Horb a. N. "Man muss immer in Bewegung bleiben und schaffen"

Kein Wunder, denn der Jubilar ist seit 1953 – also seit 64 Jahren – in seinem Lieblingsverein, der Musikkapelle Altheim, Mitglied und seit 1991 Ehrenmitglied. Von diesen 64 Jahren war er 38 Jahre aktives Mitglied des Oberstufenorchesters. Zuerst am Es-Horn (Waldhorn), dann für lange Jahre an der Tuba, später an der Es-Klarinette und aushilfsweise am Schlagzeug. Natürlich brachte er sich auch sehr engagiert in die Jugendausbildung und die Ausschussarbeit ein. Das Amt des Kassierers hatte er von 1973 bis 1987 inne, und auch heute noch fungiert er im Verein als Kassenprüfer. Dass es sich seine Musiker-Kameraden und Kameradinnen daher nicht nehmen lassen, einem solch verdienten Vereinsmitglied, das in seiner musikalischen Laufbahn alle möglichen Ehrennadeln des Blasmusikverbandes erhielt, ein Ständchen zu spielen, das versteht sich von selbst. Eigentlich müsste ganz Altheim vorbeikommen, um Wolfgang Scherrmann hochleben zu lassen. "Er war es, dem wir maßgeblich den Bau unserer neuen Aussegnungshalle zu verdanken haben", betonte Altheims Ortsvorsteher Andreas Bronner, ein langjähriger Weggefährte des Jubilars.

Wolfgang Scherrmann ist gelernter Maurer, der später zum Industriekaufmann umschulte und den größten Teil seines Berufslebens bei der Bildechinger Firma Wittke Heizung und Sanitärbau verbrachte. Eine Basis, die es ihm ermöglichte, im Ortschaftsrats-Gremium, dem er von 1980 bis 1994 angehörte, nicht nur in der Theorie über dieses kommunale Projekt mitzudiskutieren, sondern aktiv mit der Maurerkelle in der Hand am Bau mitzuwirken. Gemeinderat Peter Zimmermann, ebenfalls ein Mann der Tat, unterstützte ihn dabei beispielsweise bei den Außenputzarbeiten. Die Aussegnungshalle, die von der gesamten Gemeinde genutzt wird, ist zwischenzeitlich vom Altheimer Friedhof nicht mehr wegzudenken.

1991 war es der Jubilar, der federführend für die große 1200-Jahr-Feier von Altheim verantwortlich war, und zuvor hatte er bereits zwei Stadtfeste mitorganisiert.