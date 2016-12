Horb a. N. Malerischer Abend im alten Gemäuer

Die Kinder des Kindergartens "Leimenparadies" unterhielten die Besucher mit Weihnachtsliedern und schauspielerischen Aufführungen. Der Nikolaus (Rudi Wolf) und dessen Knecht Ruprecht (Wilfried Meintel) beehrten ebenfalls die Burgweihnacht. Mitgebracht hatte der heilige Mann eine Weihnachtsgeschichte und einen dicken Gabensack voller Geschenke für die Kinder.

Bei dem weihnachtlichen Duft, der in der Luft lag, begleitet von musikalischen Klängen, ließen es sich die Gäste der Dießener Burgweihnacht bis spät in den Abend gut gehen. Passend zum Abschluss der offiziellen Burgweihnacht stimmten die Besucher in das Weihnachtslied "Stille Nacht" ein. Die Burgweihnacht, die noch immer tatkräftig von den Mitgliedern des Förderverein Burg Hohendießen unterstützt und gefördert wird, gehört längst zu den beliebtesten Veranstaltungen weit über Dießen hinweg. So ist es nicht verwunderlich, dass auch in diesem Jahr ortsfremde Fans der Burgweihnacht das einmalige Ambiente genießen wollten.