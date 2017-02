Horb a. N. Mahnwache gegen Rechtspopulismus

Luis Schneiderhan vom Jugendgemeinderat erklärt sein Transparent "Make Love great again": "In meiner Schule finden viele den Trump sympathisch. Das finde ich erschreckend. Ich finde, man soll nicht Amerika wieder groß machen, sondern die Liebe!"

Viviana Weschenmoser, SPD-Gemeinderätin in Horb, ruft dazu auf, auch in den sozialen Medien wie Facebook zu agieren: "Der Counterspeech funktioniert auch im Internet. Nutzt die sozialen Medien, um Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Benennt Lügen als Lügen. Auch wenn ihr darauf heftige Reaktionen bekommt – es lohnt sich, auch hier klare Kante zu zeigen." Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger beobachtet, wie ULH-Fraktionschef Hermann Walz vorbeischlenderte. Und warnt: "Ich bin als Privatperson hier. Ich freue mich, dass Sie Flagge zeigen. Es gibt keine einfachen Lösungen, wie sie die AfD oder andere versprechen. Deshalb müssen wir reden und uns in den Sachthemen auch streiten. Über das wichtige Thema Freiheit und Demokratie gab es aber keinen Streit geben. Da müssen wir zusammenstehen."

Dann die Attacke auf Walz. Seit Anfang des Jahres ist die ULH Fraktion, weil Rodolfo Panetta und Martin Raible bei den Reps ausgetreten sind und sich der ULH angeschlossen hatten. Rosenberger: "Hier ist jemand, der mit zwei Gemeinderäten, die aus der Partei der Reps ausgetreten sind, zusammen eine Fraktion bildet. All das sind Signale! Achten Sie darauf, wie Sie sich äußern. Und: Helfen Sie Ihrer Kommune, in dem Sie oder Ihre Vereine die Hallen belegen. So kann es in Horb keinen Parteitag der AfD oder anderer Parteien mehr geben –­ unsere Hallen sind ausgebucht. Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl auch nach Sulz."

Zum Schluss wurde noch fünf Minuten geschwiegen.