Horb a. N. Männergesangverein Nordstetten will Chortradition weiter pflegen

Hermann Storz ging in seinem ausführlichen Rückblick, manchmal auch mit hintergründigem Humor, auf die einzelnen Termine und Veranstaltungen, wie den Vereinsausflug und die vom Sängerkranz ausgerichtete Maiwanderung ein. 41 Singstunden wurden abgehalten. Bei 14 Auftritten wurden 120 Lieder, davon 76 verschiedene, vorgetragen.

Etwas Besonderes für die Sänger war der gemeinsame Auftritt mit dem Schulchor der Berthold-Auerbach-Grundschule beim Schulfest unter dem Motto "Miteinander – Füreinander".

Das hatte Jung und Alt so viel Spaß gemacht, dass der Männergesangverein bei seinem Liederabend im Oktober unter dem Motto "Von Russland nach Italien" noch einmal mit dem Schulchor zusammen auftrat. Weitere Gäste an diesem Abend waren die Männergesangvereine aus Betra und Starzach. In der voll besetzten Turn- und Festhalle eine rundum gelungene Veranstaltung.

Höhepunkt und Abschluss des Jahres war wieder das Weihnachtsliedersingen in der bis auf den letzten Platz besetzten kleinen Kapelle im Taberwasen.

Über den Stand der Finanzen informierte Kassierer Reinhold Raible. Da man die Anzahl der Veranstaltungen reduziert hat, hat sich der Kassenstand im vergangenen Jahr etwas verringert.

Für die Chorleiterin Gabriele Richter war es ein schönes Jahr mit schönen Projekten, trotz schwieriger Zeiten durch krankheitsbedingte Ausfälle. Besonders positiv sah sie das Projekt mit dem Kinderchor. Beim Weihnachtsliedersingen im Taberwasen habe eine unglaublich entspannte Stimmung geherrscht, genauso, wie man sich Weihnachten vorstellt. Wichtig für sie war der Eindruck, dass die Freude am gemeinsamen Singen auf jeden Fall noch da ist.

Bevor der Vorsitzende Klaus Bok die Veranstaltung schloss, rief er die Männer aus Nordstetten und Umgebung auf, zum Chor zu kommen. Singen sei nicht nur gesund, es fördere die Kameradschaft und das Gemeinwohl. Im Anschluss zeigte "Vereinsfotograf" Reinhold Raible die wichtigsten Ereignisse des Vereinsjahrs in einer PowerPoint-Präsentation.

Nach den vorbereitenden Gesprächen im Ausschuss hatten sich alle Amtsinhaber bereit erklärt, noch einmal für ihren Posten zu kandidieren. Ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen wurden wiedergewählt: der Vorsitzende Klaus Bok, der zweite Vorsitzende Werner Abberger, Schriftführer Hermann Storz, Kassier Reinhold Raible, die Kassenprüfer Peter Eger und Albrecht Weinstein, die Ausschussmitglieder Klaus-Peter Eschenbach, Herbert Pfeiffer und Hans-Jürgen Schmidt sowie Hans-Jürgen Schmidt als Notenwart. Aus den Reihen der aktiven Sänger konnte der Vorsitzende Klaus Bok zwei Mitglieder ehren. Klaus-Peter Eschenbach, der einige Jahre Vorstand war und heute noch Mitglied im Ausschuss ist, überreichte Bok eine Ehrenurkunde des Vereins für 30 Jahre aktives Singen. Felix Hellstern erhielt die Urkunde des Deutschen Chorverbandes für 50 Jahre aktives Singen sowie die Ehrennadel in Gold mit der Zahl 50. Als Anerkennung des Vereins wurde er zum Ehrensänger des Sängerkranzes ernannt.