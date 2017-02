Horb a. N. Lyrik und Zeitkritisches im März

Am Sonntag, 19. März (Josefstag), veranstalten Kolpingsfamilie und Elisabethverein die in diesem Jahr gemeinsam organisierte Josefsandacht um 15 Uhr bei der Kapelle. Die Kapelle wurde von Architekt Christof Kreidler, der auch zusammen mit Berthold Schäfer die Kolpingvorsitz inne hat, neu gerichtet. Es wurden vor allem das Dach und der Putz renoviert. Die Ziegel stammen von der Stiftskirche, die von einigen Kolpinglern mit verlesen wurden. Die Kolpingsfamilie übergibt auch eine Spende von zirka 600 Euro an Spitalstiftungsdirektor Peter Silberzahn für die katholische Kirchenpflege, um zu helfen, die Ausgaben zu decken. Nach der Andacht gibt es entweder eine kleine Hockete oder Einkehr in einem Gasthaus (wird noch bekannt gegeben).