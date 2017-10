Horb a. N. Luthers Theologie und die katholische Kirche

In seinem Vortrag wird Prälat i.R. Hans-Dieter Wille die Theologie Luthers erläutern. Und er wird sie in Beziehung zur heutigen Lehre der katholischen Kirche setzen. Dabei wird er unter anderem auf die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre von 1999 eingehen. Der Vortrag mit anschließender Diskussion findet am Donnerstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr in der Remigiuskirche in Mühlen statt.

"Zu diesem ökumenischen Austausch sind natürlich auch katholische Glaubensgeschwister eingeladen", so die Kirchengemeinde. Prälat i.R. Wille war Geschäftsführer am Institut für Praktische Theologie in Tübingen, Pfarrer in Korntal und dann im Oberkirchenrat Stuttgart zuständig für die Ausbildung in der Landeskirche. Von 2007 bis 2011 leitete er die Prälatur Heilbronn. Heute lebt er im Ruhestand in Tübingen.

Vor und nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, das Reformationsdenkmal von 1817 zu besichtigen, das versteckt im Turmaufgang der Kirche steht. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Kirchensanierung wird gebeten.