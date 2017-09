Horb a. N. Luther schalt ihn einen Mordpropheten

Die Sammlungsfrauen im Horber Franziskanerinnenkloster auf dem Buß wurden ob der Reformation "als Weibsbilder gantz irrig und zweiflig", und die Weiße Sammlung im benachbarten Dominikanerinnenkloster bekam jedenfalls ob der ausbleibenden guten Werke erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten. Im Chorherrenstift Heilig Kreuz gab es zumindest einen Chorherren, der in der Stiftskirche lutherische Predigten hielt.

Von der Stiftskirche geht es dann über die Marktstraße hinab zur Liebfrauenkapelle. Die Nachtwächter sind sich nicht ganz sicher, ob sich Horbs katholischer Stadtpfarrer Elmar Maria Morein oder Diakon Klaus Konrad dessen bewusst sind, dass sich im Turm dieser Kirche, der die heimliche Liebe aller Horber Kirchgänger gehört, eine Glocke findet, die die beiden Herren nicht nur zur Heiligen Messe ruft, sondern auch noch den nur kurzzeitig spürbaren Einfluss der Reformation auf die Horber Bürgerschaft widerspiegelt.

Der besondere Nachtwächterumgang endet vor der Johanneskirche in der Weingasse. Nach Luthers Thesenanschlag im Jahr 1517 sollte es noch 379 Jahre dauern, bis in Horb ein evangelisches Gotteshaus eingeweiht werden konnte. Obwohl die Reformation auch im Reich der Habsburger auf fruchtbaren Boden gefallen war, gelang der katholischen Kirche durch massive Unterstützung des Hauses Habsburg mit der Gegenreformation eine Erneuerung. Die Habsburger starteten nach 1600 eine regelrechte Klosteroffensive und das katholisch gebliebene Horb erhielt dabei ein Franziskanerkloster.

Dank des Sebastian-Lotzer-Platzes, des Sebastian-Lotzer-Denkmals von Markus Wolf, der Bauernkriegsstele von Lutz Ackermann, der Querelen um das sogenannte Sebastian-Lotzer-Haus ist der Name dieses großen verlorenen Sohnes mittlerweile zwar in aller Munde, aber die wenigsten Horber wissen mit dieser Person etwas anzufangen. In Stuttgart oder Tübingen hat es sich nicht einmal unter allen Professoren herumgesprochen, dass Sebastian Lotzer ein gebürtiger Horber war.

Neben seinen fünf frühreformatorischen Handwerkerflugschriften stammen mit den Zwölf Artikeln und der Bundesordnung der Christlichen Vereinigung zwei weitere Flugschriften aus der Feder des Sebastian Lotzer von Horb, in denen sich am Beginn der Neuzeit ein klarer politischer Wille, eine überlegte soziale Programmatik, ein klares Verständnis von freien Menschenrechten sowie eine biblische Perspektive von sozialer Gerechtigkeit die Bahn brachen, gerechtfertigt durch das Göttliche Recht, das sich in seiner Vorstellung vom Naturrecht in den Verfassungen heutiger Demokratien mehr zeitlich als sachlich getrennt erweist.

Martin Luther zählte dagegen in seiner Ermahnung zum Frieden den ihm unbekannten Verfasser der Zwölf Artikel zu den "Mordpropheten" sowie zu den "wilden Rottengeistern und Mordgeistern", die der leidige Satan unter dem Namen des Evangeliums erweckt hatte. Fatalerweise attackierte der Reformator damit ungewollt einen seiner glühendsten Gefolgsmänner, denn Sebastian Lotzer hat im Januar 1525 maßgeblich dazu beigetragen, dass die freie Reichsstadt Memmingen das erste evangelische Gemeinwesen im süddeutschen Raum geworden ist.

