Horb-Dettingen (mh). Bei der Dettinger Dorfhockete (wir berichteten) hat Markus (Kaktus) Schlegel seinen Kletterbaum mitgebracht. Für die Kinder war das Hochklettern überhaupt kein Problem, zumal Markus Schlegel alle professionell sicherte. Bei den Erwachsenen sahen die Kletterversuche um den BMW-Bobby-Car ganz anders aus. Opas und Väter mussten nach ein paar Sekunden, wegen ihren glatten Jeanshosen, kläglich aufgeben. Dann wollte TC-Chef Jürgen "Lupo" Roth es wissen. Die Voraussetzungen waren gut, denn er hatte eine kurze Hose an. Doch auch hier war nach einer Minute bei einer schwindelerregenden Höhe von sage und schreibe einem Meter Schluss. Als Sieger tat sich der Dürrenmettstetter Tim Huß mit insgesamt 15 Sekunden hervor. Da grübelte Roth und fragte sich, warum die "Mettstetter" so gut kraxseln können. Damit die Kletterei besser wird, sollte wohl der TC- Chef das Hochklettern am Flutlichtmasten auf der Tennisanlage ins wöchentliche Trainingsprogramm aufnehmen.