Horb a. N. "Lügen haben kurze Beine"

Die gebürtige Italienerin Pina Bucci präsentiert eines der weltweit populärsten Kinderbücher mit Figuren, Schauspiel, Masken, Objekten, tollen Kulissen, Liedern und Musik. Die Geschichte um Pinocchio, basierend auf dem Buch von Carlo Collodi, steht für die aufregende Reise vom Kind zum Erwachsen-werden. Pina Bucci setzt die Geschichte mit Liebe zum Detail und Leichtigkeit um. Das Publikum wird immer wieder in die Handlung mit einbezogen:

Die Kinder spielen Fuchs und Katze, sie machen mit Instrumenten Geräusche und spielen die wilden Wellen des Meeres. Am Schluss des Stückes wird Pinocchio von einem Kind gespielt, heißt es in der Ankündigung. Die Vorstellung ist für Familien und Kinder ab vier Jahren geeignet.

Zum Inhalt: In einem kleinen Dorf in der Toscana lebt der arme Holzschnitzer Geppetto. Er ist immer allein und wünscht sich einen Sohn. Aus einem trockenen Holzscheit schnitzt er sich einen Hampelmann und gibt ihm den Name Pinocchio. Pinocchio kann sprechen, laufen, tanzen und tolle Sprünge machen. Er stürzt sich immer wieder in Abenteuer, und bei jeder Lüge wächst seine Nase ein Stücken. Obwohl Pinocchio ununterbrochen Besserung verspricht, lässt er sich ständig dazu verleiten, die Schule zu schwänzen. Stattdessen begibt er sich von einer Gefahr in die nächste. Zum Glück sind da die fantastische Fee und die sprechende Grille, seine Freunde, die ihm immer wieder helfen.