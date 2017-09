Horb a. N. Lüften und Heizen beugen Schimmelbildung vor

Der kostenlose Vortrag in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, ergänzt durch eigene Erfahrungen und Hinweise, lockte zehn interessierte Personen in die Ihlinger Straße.

Der Schimmelpilzbefall in Wohnräumen könne sowohl gesundheitliche wie auch finanzielle Folgen mit sich bringen. Festzuhalten sei, dass eine hohe relative Luftfeuchtigkeit die größte Rolle spiele. Die Ursachen seien zahlreich: Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder von außen (durch Defekte der Gebäudehülle), Baufeuchte (bei zu raschem Einzug), Wärmebrücken (beispielsweise Balkonplatte) und auch das Nutzerverhalten (beim Heizen, Lüften, Kochen, Duschen).

Thomas Pischner zeigte in seinem Vortrag auf, wie man schon im Alltag Schimmelbefall entgehen kann. Allein durch korrektes und regelmäßiges Heizen und Lüften, geschlossenen Türen zu weniger temperierten Räumen, diverse Lüftungskonzepte, das Vermeiden von Wärmebrücken könnten Probleme schon im Vorfeld vermieden werden. Des Weiteren stellte er konstruktive Maßnahmen vor, die die möglichen Ursachen am Schopf packen. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass Wärmedämmung von Gebäuden zu Schimmelproblemen führe, könnte mit geeigneten Dämmmaßnahmen in Kombination mit sinnvollem Fenstertausch der Schimmelbildung entgegengewirkt werden. Am Beispiel der Wärmebrücke Balkonplatte demonstrierte der Energieberater, dass es auf Detailplanung ankomme, um Dämmfehler zu vermeiden.