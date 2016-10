Horb a. N. Lucia di Nicola ist raus aus der Gondel

Horb-Talheim/Rottenburg. Dauerbeschallung mit Helene Fischer, kalte Nächte, ständiges Gefasel in der Gondel und zum Schluss das Redeverbot – all das hat Lucia di Nicola nichts ausgemacht. Am Mittwochabend gegen 18 Uhr strich die Rottenburgerin allerdings die Segel beim "Antenne-1-Wasen-Wahnsinn" auf dem Cannstatter Volksfest in Stuttgart. Ulrike Kneisel von Antenne 1 sagt: "In der Pause hat sie auf den Block geschrieben, dass sie Schmerzen hat und nicht mehr kann."

Das Ende von Lucia di Nicola: Jetzt fehlen ihr die 10 000 Euro, die sie für die Hochzeit mit ihrem Antonio ausgeben wollte. Doch der Verlobte hat sie in Stuttgart abgeholt.

