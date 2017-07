Horb a. N. Lotzer im Fokus des Ausflugs

Die Jahresexkursion führt am ersten Samstag im Oktober in die ehemalige freie Reichsstadt Memmingen, wo Sebastian Lotzers Wohnhaus immer noch in der Herrengasse steht. Bei der Stadtführung kommt man am Weinmarkt am Haus der Kramerzunft vorbei, in dem Lotzer den Vertretern der Bauernhaufen die von ihm redigierten "Zwölf Artikel" sowie die "Bundesordnung der Christlichen Vereinigung" zur Abstimmung vorgelegt hat. Im Anschluss an die Stadtführung in Memmingen ist ein Besuch der Reichskartause Buxheim vorgesehen, die König Ferdinand während der Wirren der Reformation unter den Schutz des Hauses Habsburg und des Heiligen Römischen Reiches stellte.

Ein "Best Of" der Nachtwächter, Vorträge und "Tag der offenen Turmtür"

Der größte Kirchenschatz in Buxheim ist das barocke Chorgestühl, das Ignaz Waibl in den Jahren von 1687 bis 1691 schuf. Eine Teilnahme an dieser Exkursion ist nur mit vorheriger Anmeldung bei Ausschussmitglied Ingrid Tropp unter der Telefonnummer 07451/6735 möglich. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Eingang der Anmeldungen.

Am dritten Samstag im Oktober führen die Nachtwächter unter dem Motto "‘s Bescht vo da Horber Nachtwächter" durch die Oberstadt und am zweiten Freitag im November findet die erste Vortragsveranstaltung statt, bei der Peter Wagner aus Rottenburg die Arbeit des Burgenforschers Albert Koch vorstellt. Anlässlich des Horber Advents laden die Nachtwächter zum Umgang durch die weihnachtlich beleuchtete Altstadt ein und tragen vor den ehemaligen Horber Klöstern schwäbische Weihnachtsgedichte von Helmut Engisch vor.

Das neue Jahr beginnt traditionell mit der Jahreshauptversammlung, bei der dieses Mal wieder Wahlen anstehen. Der Monat Februar ist für das Severusmahl sowie für das Narrentreiben der Horber Tuchmacher reserviert.

Am dritten Freitag im März stellt Monika Laufenberg aus Börstingen das Schwäbische Sauerland vor und berichtet über die Geschichte der Kohlensäure im oberen Neckartal. Eine weitere Vortragsveranstaltung folgt am zweiten Freitag im April, bei der Thomas Biller aus Freiburg über die mittelalterlichen Stadtbefestigungen von Horb referiert. Der Referent hat mit einem zweibändigen Werk die erste systematische und zugleich umfassende Gesamtdarstellung zur mittelalterlichen Stadtbefestigung verfasst. Am letzten Sonntag im April lädt der Verein zu einem Stadtrundgang, der zu den historischen Schauplätzen der Horber Hexenverfolgungen führt.

Türmer Helmuth Thumm feuert am zweiten Sonntag im Mai beim "Tag der offenen Turmtür" im inneren Ringmauerturm nach jeder Führung durch das wehrgeschichtliche Museum die schwere mittelalterliche Hakenbüchse ab. Mit zwei Nachtwächterführungen im Juni und im Juli endet das umfangreiche Vereinsprogramm, das Ende Juli auch auf der Vereinshomepage abgerufen werden kann.