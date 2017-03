Horb a. N. Lotzer-Haus: Mieter bekommen Galgenfrist bis 1. April

Kronenbitter schildert seinen persönlichen Eindruck der Auseinandersetzung, wonach Herzog das Bedürfnis hat, Aufmerksamkeit zu erregen, und dass er die Baurechtsbehörde in die Enge treiben will. Kronenbitter sagte dazu: "Sollte Herr Herzog die Absicht haben, durch weitere Verschandelungen der Außenansichten des Gebäudes, die Baurechtsbehörde zu bewegen, von der Einhaltung gesetzlichen Vorschriften abzusehen, wird dies sicherlich keinen Erfolg haben."

Kurz vor dem 1. April will die Stadt die Situation im Haus erneut prüfen. Entweder muss bis dahin der Brandschutz den Vorschriften entsprechen oder die Bewohner müssen ausgezogen sein. Sollte der Missstand nicht behoben sein und noch Mieter im Haus leben, hat die Eigentümerin des Hauses, Herzogs Ehefrau, nach Kronenbitters Angaben ein Zwangsgeld zwischen 3000 und 8000 Euro zu erwarten.

Stadträtin Weschenmoser (SPD) fragt angesichts der Situation: "Wer wohnt denn schon freiwillig im dauerbaustellenbelastende, müllbehafteten und schmuddeligen Lotzer-Haus? Menschen mit kleinem Geldbeutel, Menschen die keinen anderen Wohnraum finden." In Horb gebe es zu wenig günstigen Wohnraum für Singles und Studierende. "Soziales Wohnen stünde der Stadt gut an", so Weschenmoser. "Damit wir uns weiter als Studierendenstadt profilieren können müssen wir Wohnraum zur Verfügung stellen. Wohnraum der nicht von Schimmel und Schmutz bedroht ist." Auch eine zentrale Lage sei wichtig. "Horb darf den Wohnungsmarkt nicht einzelnen profitgierigen Eigentümern überlassen, die sich um ihre Mieterinnen und Mieter nicht scheren." Sie wünsche sich, dass Menschen unabhängig von ihrem Einkommen gut und gerne in Horb zu Hause sein können.