Horb a. N. Lorbeeren für Spender und treue Mitarbeiterin

Horb-Talheim. Zum einen durfte er Andrea Damm zu ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum bei der Stadt Horb gratulieren. Die meiste Zeit davon war sie im Talheimer Kindergarten aktiv. Am 6. Januar 1995 fing sie dort als Erzieherin an und leitet diesen Kindergarten nun seit 2013. "Ungefähr um diese Zeit habe auch ich hier in Talheim angefangen", erinnerte sich Staubitzer, der sich für die gute Zusammenarbeit in all den Jahren bei Andrea Damm bedankte. "Wir konnten in dieser Zeit so manche Problemchen völlig unbürokratisch lösen, bevor sie zu echten Problemen wurden", brachte der Ortsvorsteher die Zusammenarbeit mit der Jubilarin auf den kleinsten Nenner.

Als zweiter Sitzungspunkt stand die Blutspenderehrung auf der Tagesordnung. Alexander Ender, der Vorsitzende der DRK-Ortsgruppe Talheim, und Thomas Staubitzer führten diese Ehrung gemeinsam durch. "Sie stehen heute im Mittelpunkt und deshalb ganz oben auf unserer Tagesordnung", begrüßte der Ortsvorsteher die Mehrfachspender, die sich die Zeit nehmen konnten, um bei dieser Ehrung persönlich anwesend zu sein. Besonders freuten sich Ender und Staubitzer, dass entgegen dem Trend, dass die Bereitschaft Blut zu spenden immer weiter nachlässt, die Talheimer mit 150 Spendern beim letzten Blutspendetermin sogar einen echten Spitzenwert aufstellten. Es war daher auch nicht verwunderlich, dass gleich neun Mehrfachspender zur Ehrung eingeladen wurden.

Staubitzer betonte, dass Blutspenden nicht wirklich zu den vergnügungssteuerpflichtigen Terminen gehört, wie er aus eigener Erfahrung weiß. Umso mehr müsse man die Bereitschaft aller Spender würdigen, die selbstlos und unentgeltlich das oft so dringend benötigte Blut spenden. "Mit jedem Tropfen Blut verschenken sie auch einen Funken Hoffnung."