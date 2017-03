Horb a. N. Lokalsatiriker schauen über den Horber Tellerrand hinaus

Horb. Wenn die neun Mitwirkenden am Freitag, 24. März, und Samstag, 25. März, jeweils um 20.30 Uhr, wieder auf die Bühne im Theatersaal des Horber Klosters treten, haben sie einen "neuen" Kollegen dabei: den Postbediensteten Franzel, der sich Gedanken über das "Wort des Jahres 2016" macht ("Das ist für die Post faktisch blöd"). Überhaupt sind die satirischen K ommentare an manchen Stellen aktualisiert, egal ob es um die Rentenansprüche der Landtagsabgeordneten oder um die Fassadengestaltung des Horber Stararchitekten Mayk Herzog geht.

Obwohl die ersten Ideen für den Kabarettabend bereits im Herbst 2015 zusammengetragen wurden, bleiben die Texte also "auf der Höhe der Zeit". Den aktuellen Entwicklungen ein ganzes Stück weit voraus ist die KTF-Truppe in Sachen Erderwärmung: "Wenn bei Ahldorf die rote Sonne im Meer versinkt und vom Rauschbart der Rosi in den Atlantik springt", meinen die Kabarettisten, dann herrscht wohl ein "prima Klima en Horb ond dromrom" (so der Titel des Abends). Versteht sich, dass das Städtle in Zukunft nicht mehr Horb a. N. heißen möchte, sondern Horb a. M. – am Meer.

Horb als Kunst-Stadt mit der berühmten Gurkenglas-Sammlung spielt ebenso eine Rolle wie die nahende OB-Wahl und das innige Verhältnis zur Kreismetropole. Zu diesem Thema haben die Verantwortlichen eigens die Horber Nachtwächter eingeladen.