Horb a. N. Lobende Worte für den langjährigen Einsatz

Bei der Ehrung der Jubilare verwies Hans G. Haap, Kaufmännischer Werkleiter in Horb, auf die Vorbildfunktion, die die Jubilare insbesondere für Neueinsteiger in den Betrieb hätten. "Zeigen Sie unserem Nachwuchs, dass es sich lohnt, sich für unseren Standort einzusetzen und diesen zukunftssicher aufzustellen", schloss er. Zur laufenden Sanierung sagte Haap, dass dies kein einfacher, aber ein notwendiger Weg sei, um an die Erfolgsgeschichte des Werkes anzuknüpfen.

Der Betriebsratsvorsitzende Alexander Plaz schloss sich in seiner Grußrede den Glückwünschen an. Von den 66 geehrten Jubilaren feierten 43 ihre zehnjährige Betriebszugehörigkeit, 14 Beschäftigte halten dem Betrieb seit 25 Jahre die Treue, zwei Angestellte konnten die Ehrung für 40 Firmenjahre entgegennehmen und sieben Mitarbeiter gehören seit 45 Jahren der Belegschaft an.