Horb a. N. Lob für Studenten als "Botschafter der Stadt"

Horb. Uwe Kaltenmark sagte, der 17. November sei nicht nur für die Horber Absolventinnen und Absolventen ein denkwürdiger Tag. Er ist zugleich auch Weltstudientag. Bis heute ein Feiertag in Tschechien, der 1941 vom International Students’ Council in London in Erinnerung an die Studentenproteste von 1939 in Prag gegen die Besetzung durch die Nationalsozialisten ausgerufen wurde.

Mit dieser Eröffnung wurden die rund 1000 Gäste begrüßt – die Absolventinnen und Absolventen, deren Familien, Freundinnen und Freunde und ebenso die Unternehmensvertreterinnen und -vertreter sowie etliche Ehrengäste, darunter auch Bürgermeister Ralph Zimmermann.

Dieser betonte in seinen Grußworten, dass er die Hochschule in Horb als Teil der Gemeinde sieht und die Studierendenschaft nicht nur als Aushängeschild der Stadt betrachtet, sondern als Botschafter. "Die Bildungspartnerschaft zwischen Stadt und Hochschule ist mir ein besonderes Anliegen", so Zimmermann. Sein Appell an die neugebackenen Bacheloranten: Haben Sie Vertrauen in die Einschätzung der eigenen Kraft, treffen Sie mutige Entscheidungen, zu denen Sie auch morgen noch stehen können, investieren Sie in weiteres Wissen und – last but not least – finden Sie die eigene Balance zwischen Beruf und Privatleben, dann stellt sich auch der Erfolg ein. "Das Leben ist ein Marathon, kein Sprint." Mit diesen Worten übergab Zimmermann an Campusleiter Hartmuth Diery, der einmal mehr beeindruckt war vom Anblick der feierlich geschmückten und voll besetzten Hohenberghalle. "Das alles ist nur möglich durch das Engagement vieler Helfer." Dierys Dank ging dabei an die beiden ehemaligen Campusleiter Helmut Günther und Peter von Viebahn sowie an Ehrensenator Wilfried Weber als treue Wegbegleiter des Campus. Sein Dank ging aber insbesondere auch an die Sekretärinnen des Campus, an den TSV Altheim und an den Förderverein des Campus, ohne die eine Feier dieser Art schlichtweg nicht machbar wäre. Diery entließ die mit der Bachelorfeier Geehrten mit der Erwartung, dass diese zukünftig die Geschicke der Unternehmen, der Wirtschaft und der Gesellschaft kompetent mitgestalten. "Dafür haben wir Sie an unserer Hochschule ausgebildet." Dass an Ingenieurinnen und Ingenieuren zukünftig völlig neue Anforderungen gestellt werden, führte Mathias Keck, Technischer Leiter von BIN Boysen, in seinen Grußworten aus. "Schon heute", so Keck, "ist die Cyber-Kriminalität höher als die Drogenkriminalität." Aber er sieht in der Digitalisierung nicht nur die Herausforderung, sondern auch eine Chance – frei nach dem Zitat von Henry Ford "Suche nicht nach Fehlern, sondern nach Lösungen".