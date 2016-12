Horb a. N. Lob für eine gut funktionierende Dorfgemeinschaft

Er sprach die Kinderbetreuung an, für die sich die Stadt stark macht; auch die demografische Situation für die Betreuung der Senioren ist ein Thema für die Stadt. Haus- und Fachärzte werden dringend gesucht, die Stadtväter suchen nach einer Lösung. Das schnelle Internet ist heute kein Luxus mehr, es gehört zum Standard und muss dementsprechend in den Fokus gestellt werden.

Er freute sich, dass so viele Gäste anwesend waren und er zu diesem Fest eingeladen wurde. "Es zeigt sich doch, wie gut eine Dorfgemeinschaft funktioniert." Seine herzliche Bitte: "Alle die Probleme oder Fragen bezüglich der Stadt- und Gemeindepolitik haben, wenden sich bitte offen und frei an die Ortsverwaltung, beziehungsweise an die Stadt."

Pfarrer Elmar Morein stimmte adventlich ein mit der Geschichte des ersten Adventskranzes, der 1839 von dem evangelisch-lutherischen Theologen und Erzieher Johann Hinrich Wichern in Norddeutschland eingeführt wurde. Der Erzählung nach nahm der Hamburger Wichern sich einiger Kinder an, die in großer Armut lebten. Da die Kinder während der Adventszeit immer fragten, wann denn endlich Weihnachen sei, baute er aus einem Wagenrad einen Adventskalender mit vier großen weißen Kerzen und 20 roten Kerzlein.

Pfarrer Johannes Unz las eine Weihnachtsgeschichte vor und verteilte Engelsbilder. Eine weihnachtliche Geschichte über den Senioren-Engels-Chor folgte.

Die Mühlener-Hausfrauen hatten sich mit ihrer Backkunst übertroffen, es gab reichlich gefüllte Platten mit Kuchen und Torten, Kaffee und Mineralwasser, auf liebevoll gedeckten Tischen. Alle waren Gäste, niemand musste bezahlen. Es entwickelten sich lebhafte Gespräche über Rezepte, Garten und Haushalt; bei den erstaunlich vielen anwesenden Männern drehte es sich eher um Traktoren, Landwirtschaft und einzusetzende Geräte. Man hing alten Zeiten nach, mit Lachen und dem "weißt du noch" war der gemütliche Teil des Nachmittags eingeläutet.