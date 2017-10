Horb a. N. Lob für die Kindergarten-Struktur

Peter Rosenberger freute sich, vor so einer ungewöhnlichen Kulisse von so viel politisch engagierten Frauen sprechen zu dürfen. "Ich habe aber keine Angst oder gar schweißnasse Hände. Ich bin so ein Plenum gewohnt, denn unser Gemeinderat wird von Frauen dominiert", scherzte er, um jedoch anzumerken, dass von den 32 Ratsmitgliedern nur acht weiblichen Geschlechts sind. "Im Kreistag ist die Frauenquote mit drei Frauen gegen 36 Männer noch schlechter, dafür ist der Horber Jugend-Gemeinderat paritätisch besetzt", ergänzte er. Zum Vortrag "Der lange Weg zurück in den Beruf" habe er einen direkten Bezug, wie er sagte. Seine Frau wolle nach zehn Jahren Familienmanagement aktuell wieder zurück in den Beruf. "Sie ist bestens ausgebildet, sie ist Diplom-Kauffrau, und doch ist es auch für sie als Ehefrau des Oberbürgermeisters – oder vielleicht gerade deshalb – nicht ganz einfach, eine passende Stelle zu finden." Rosenberger blieb deshalb auch noch nach seinen Repräsentationspflichten da, um sich den Vortrag anzuhören. "Vielleicht kann ich ein paar Anregungen und Tipps mit nach Hause nehmen", so seine Überlegung.

Applaus gab es von den anwesenden Frauen für die hervorragende Kindergarten-Struktur in Horb sowie für die Nachmittagsbetreuung aller Schulkinder der großen Kreisstadt. Dass ein solches Angebot natürlich Geld kostet, ist klar. Aktuell sind es jährlich sieben Millionen Euro, die von der Stadt, also vom Steuerzahler, zugeschossen werden. Geld, das aber gut investiert sei, wie Rosenberger betonte, der Horb als Modell-Kommune sieht, die auch für ihr Streben nach Klimaneutralität und für den Trialog von Stadt, Gemeinderat und Bürgern vom Städtetag ausgezeichnet wurde. Rosenberger streifte noch Zukunftsthemen und ging dann sehr dezidiert auf frauenspezifische Fragen zum Berufsalltag und das Engagement in den Gremien ein. "Wann sind die richtigen Sitzungszeiten, sodass auch Frauen gut daran teilnehmen können, und wie sollte man die Arbeitszeiten in den Rathäusern gestalten?" So lauten zwei Ansätze, über die es sich nachzudenken lohnt.

Mit Blick auf die große Schar der Frauen wurde er auch noch schnell einen Wunsch los, bevor er das Mikrofon an die Präsidentin vom Dachverband der Frauenliste Baden-Württemberg, Susanne Berger, übergab. "Sehen Sie nicht in jedem Mann, der ihnen bei ihrer politischen Arbeit begegnet, einen potenziellen Gegner", bat er.

Susanne Berger rückte dann in ihren Grußworten etwas von der Beschaulichkeit Horbs weg. "Wir müssen die Zukunft im Blick haben. Der Globus eiert und quietscht und die Welt gerät langsam aus den Fugen", stellte sie mit Blick auf das Motto dieses Treffens fest. Ihrer Ansicht nach drehen Frauen (noch) nicht das große Rad in Gesellschaft und Politik und deshalb sollte man langsam anfangen, junge Frauen zu suchen, die sich in den Gremien einbringen um so feminine Präsenz zu zeigen und zu festigen. Passend dazu hatte sie auf ihrem T-Shirt "Make Feminism Great Again" stehen. Ein Motto, das auch gut zu dem Bundeskongress gepasst hätte.