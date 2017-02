Horb a. N. Lkw rutscht ab

Horb. Wegen eines entgegenkommenden Schwertransports ist ein Fahrer eines Sattelzugs am Donnerstagmittag fast eine Böschung hinuntergerutscht. Wie die Polizei berichtete, war dem Sattelzug in einer engen Kurve der Schwertransport entgegengekommen. Um diesem Platz zu machen, lenkte er sein mit sieben Tonnen Stahl beladenes Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand. Jedoch fuhr er zu weit nach rechts, und ein Teil seines Sattelzugs rutschte nach rechts die Böschung hinunter.