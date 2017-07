Horb a. N. "Linke-Socken-Punk" oder Gewaltverherrlichung?

Rodolfo Panetta (ULH) sagt nein. Panetta: "Hier tritt eine Gruppe auf, die gewaltverherrlichende Texte singt und die Jugend mit Gewalt indoktriniert. Wir haben das Mini-Rock immer gefördert und den Veranstaltern vertraut. Das Vertrauen wurde missbraucht. Angesichts der Zustände in Hamburg darf so etwas nicht verharmlost werden!" Deshalb fordert er eine Stellungnahme der Verwaltung.

OB Peter Rosenberger sagt: "Ich kann ihnen heute noch keine Stellungnahme abgeben. Was mir besonders wichtig ist: In der ersten Kurzrecherche ist uns nicht aufgefallen, dass ein Lied der Gruppe auf dem Index steht. Zweitens: Aufgrund der ersten Erkenntnisse hat sich nicht herausgestellt, dass die Gruppe bisher kein Auftrittsverbot von Kommunen oder Veranstaltern bekommen hat. Wir werden mit den Mini-Rockern reden – sie haben weiterhin einen großen Vertrauensvorschuss verdient." Das Stadtoberhaupt betonte noch, dass die Stadt nicht der Veranstalter sei.

SPD-Stadträtin Viviana Weschenmoser: "Es ist fast eine Frechheit, was sie die ULH da erlaubt – das über viele Jahre enorme ehrenamtliche Engagement der Jugendlichen, Eltern und Verwandten so mit Schmutz zu beschmeißen. Wenn in Thüringen gestern gerichtlich entschieden wurde, dass ein rechtsgerichtetes Konzert absolut grundrechtskonform ist mit dem Tenor: So etwas muss das Grundgesetz aushalten – dann hält unsere Demokratie auch die fünf linken Socken aus, die in Horb auf die Bühne gehen."