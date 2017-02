Horb a. N. Linke fordert Sozialwohnungsbau "in großem Stil"

Gegen hochpreisige Wohnungen in der Kaserne "spricht nichts", so Dreher. "Allerdings lösen sie das angesprochene Problem gar nicht. Mich würde auch interessieren, was die SPD-Abgeordnete Saskia Esken beizusteuern hat, ich würde mal gerne von dem Martin-Schulz-Ruck in Horb was spüren. Für den jedenfalls ist kommunaler Wohnungsbau ein Thema. Hoffentlich nicht nur heiße Luft."