Horb a. N. Liederabend der "Freundschaft" und ihrer guten Sangesfreunde

Traditionell veranstaltet die "Freundschaft" im Herbst einen Liederabend in der Steinachhalle. In diesem Jahr ist es ein Konzertabend mit besonderer Note. Unter der bewährten musikalischen Leitung von Peter Straub erwartet die Zuhörer ein breit gefächertes Liedprogramm. Als Gastchöre sind in diesem Jahr der Liederkranz Haiterbach sowie die Männer des Liederkranzes Weitingen und der Eintracht Trillfingen dabei.

Wie die "Freundschaft" ankündigt, dürfen sich die Gäste wieder auf einen Abend mit hohem gesanglichen Niveau freuen.

Musikfreunde aus der Region sind zu dem Ereignis eingeladen, das in Talheim am Samstag, 15. Oktober, in der Steinachhalle stattfindet. Saalöffnung ist um 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.