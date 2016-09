Horb a. N. Lieder singen und Ballons fliegen lassen

Horb-Talheim. Los ging es schon früh mit dem Bus an der Bushaltestelle in Grünmettstetten, und die Kinder waren gut mit Verpflegung in Rucksäcken und Kuscheltieren für die etwa zweieinhalbstündige Fahrt ausgerüstet.

Kaum in Bad Waldsee angekommen, ging es auch schon los mit der Auftaktveranstaltung in der Durlesbachhalle. Hier wurden die etwa 600 Kinder aus Chören der Diözese Rottenburg-Stuttgart von Diözesanmusikdirektor Walter Hirt aufs Herzlichste begrüßt, und es wurden auch schon einige Lieder gemeinsam angestimmt. Direkt im Anschluss begann der Gottesdienst zu Ehren des heiligen Martinus, der gemeinsam mit Weihbischof Johannes Kreidler gefeiert wurde.

Nach dem Gottesdienst konnten sich die Kinder bei strahlendem Sonnenschein auf dem Spielplatz austoben und sich mit Brötchen und Getränken stärken. Dann ging es auch schon wieder los zu den Workshops, die an verschiedenen Stellen auf dem Klostergelände und in der Umgebung angeboten wurden: Schlüsselanhänger mit der Martinsgans wurden angefertigt, kleine Säckchen mit duftenden Kräutern befüllt, Martinsbilder in der "Fotobox" nachgestellt, und bei der Feuerwehr durfte auch mit angepackt werden.