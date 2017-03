Horb a. N. Lieder der Nacht, von den Abendglocken bis zum Morgenruf

Der Konzertabend stand unter dem Motto "Lieder zum Abend und zur Nacht – Hinunter ist der Sonnen Schein". Erklärende Texte rundeten das Klangerlebnis ab. Zum Auftakt sang der Projektchor "Bevor des Tages Licht vergeht", dies ist ein gregorianischer Hymnus aus dem 11. Jahrhundert. Männer- und Frauenstimmen sangen den Hymnus im Wechsel, um ihn gemeinsam zu beschließen. Anschließend sprach Pfarrer Michael Keller einige einführende Worte. Er freute sich über das volle Gotteshaus und erklärte, dass die Lieder die Zuhörer hineinnehmen in die Stimmung von Abend und Nacht.

Keller berichtete, dass das Passah- und auch das Osterfest mit dem Vorabend beginnen, an dem die Menschen nicht mehr tätig sind, sondern ruhen, oder feiern. "Die Ruhe der Nacht steht am Anfang eines neuen Tages", so Keller. Von Melchior Vulpius sang der Chor "Hinunter ist der Sonnen schein, nun bricht die finstre Nacht herein". Hier wird die Angst vor der Nacht deutlich, die die Menschen früher verspürten. Auch beim Choral "Die Nacht ist kommen" zeigt sich die Furcht vor der Dunkelheit, und in Johann Sebastian Bachs Choral "Bleib bei uns, wenn der Tag entweicht" fleht der Chor um göttlichen Beistand für die Nacht.

Es folgte das Präludium und die Fuge in C-Dur, die Michael Grüber am Cembalo spielte. Der Chor sang unter der Leitung von Norbert Geßler noch weitere Lieder. Zuvor bot Patricia Gonser einen Textbeitrag. Sie sagte, dass zu allen Zeiten Abend und Nacht die Fantasie angeregt haben und sie auch beflügelt hätten. In der Barockzeit, aus der die Lieder stammen, wurde vor allem die bedrohliche Seite der Nacht wahrgenommen. Der Schlaf galt als Todes Bruder, man bat um Gottes Beistand. Die Lieder aus der Romantik waren vom Geist der Romantik geprägt. Hier haben die Dichter den Abend anders wahrgenommen. Mit ihren Liedern wollten sie hinter die Dinge blicken, Sterne und Nacht waren von Sehnsucht nach einer Traumwelt geprägt. Dies wurde in den nachfolgenden Liedbeiträgen deutlich, etwa bei Conradin Kreutzers Abendlied "Schon die Abendglocken klingen, bis der Morgenruf erschallt". Wunderbar geriet auch Franz Schuberts Lied "Die Nacht", in dem es heißt: "Bringe Du dem Pilger holde Labung in sein Herz."