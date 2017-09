Horb a. N. "Leucolaner" bringen es auf 1060 Jahre Treue

Leuco stehe für Innovation, Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit. Diesem Anspruch müsse das Unternehmen unter sich ändernden Bedingungen ständig neu gerecht werden. Mit Änderungen sei man nicht nur vom Markt und der Technik her konfrontiert, auch das Wettbewerbsumfeld verändere sich rasch und ständig, so Diez. Gerade deshalb sei der gezeigte Einsatz und die Leistungen, die zusammen mit der Belegschaft weltweit in den vergangenen Jahren – in vielen Fällen sogar in mehreren Jahrzehnten – erbracht wurden, mit besonderer Anerkennung und Dank zu würdigen.