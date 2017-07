Horb a. N. Lesen als Fundament für einen guten Job

Horb. Und das gibt es in vielen der 1101 Städte und Gemeinden von ganz Baden-Württemberg. Landesweiter Startschuss für die diesjährige Aktion war bereits am 10. Juli, doch am gestrigen Mittwoch stieg man mit einer sogenannten Kick-Off-Veranstaltung auch im Bezirk des Regierungspräsidiums Karlsruhe mit ein.

Horb durfte in diesem Jahr die Eröffnungsveranstaltung, die in der Mensa des Schulzentrums auf dem Hohenberg stattfand, ausrichten. War es in den zurückliegenden Jahren eher eine One-Man-Show von Oberbürger meister Peter Rosenberger, der als Papa von drei Kindern ein prima Vorleser ist, so war gestern allerlei Prominenz vor Ort. Allen voran Regierungspräsidentin Nicolette Kressl und zwei Repräsentanten ihres Hauses, doch auch OB Rosenberger, Raiffeisenbank-Vorsitzende und Sponsor Harald Queisser, Robert Hermann, Fachbereichsleiter Bürgerdienste, und die Leiterin der Horber Bücherei, Monika Bauer. Zudem sah man Kristina Sauter als Vertreterin des Fördervereins der Bücherei ebenso wie die Rektoren Götz Peter und Heiner Kist. Zielgruppe und deshalb auch die Hauptpersonen dieser Veranstaltung waren jedoch die Sechstklässler aller Horber Schulen.

Obwohl es eigentlich für alle Schüler eine unvergessliche Veranstaltung werden sollte, werden sich zwei Mädels noch lange an diese Doppelstunde erinnern. Sie moserten eine bisschen herum, dass sie, direkt hinter Rosenberger sitzend, nichts mehr sehen würden, und prompt stand das Stadtoberhaupt auf und gab seinen Platz direkt neben der Regierungspräsidentin für die zwei Mädels frei. Er selbst setzte sich in die zweite Reihe, und so war das Sichtproblem locker gelöst. Das dachten zumindest die beiden jungen Damen, doch hatten sie die Rechnung ohne Rosenberger gemacht. Als er um ein Grußwort gebeten wurde, holte er die beiden Schülerinnen mit auf die Bühne, drückte ihnen das Mikro in die Hand und stellte fest: "Ihr sitzt auf meinem Platz, dann macht bitte auch meinen Job." Peinlich, doch zu einem verlegenen "Hallo zusammen" reichte es doch noch. Rosenberger half dann aus und empfahl den Schülern, in den Sommerferien zu lesen. "Da läuft euch der Akku nicht leer, und mit dem Buch kann man notfalls auch dem Nebenmann eine überbraten, ohne dass es kaputt geht", so die (nicht ganz ernst gemeinten) Tipps vom OB. Auch seine Frage: "Wer geht von euch regelmäßig in die Stadtbücherei" sorgte für Gelächter.