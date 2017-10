Horb a. N. Lernen mit Spaß und ohne Zwang

Haiss habe oft bemerkt, sagt sie, dass Kinder an Regelschulen der Unterricht sehr schnell keinen Spaß mehr macht. Sie möchte erreichen, dass Kinder wieder gerne zur Schule gehen, dass sie Freude am Lernen haben, das erarbeitete Wissen nicht nur für die nächste Klassenarbeit brauchen, sondern mit ins Leben nehmen, und Verantwortung und Selbstständigkeit lernen. Auf Informationsveranstaltungen will Haiss nun weitere Interessenten finden, um dann im Gemeinderat in Horb, Oberndorf oder Sulz – je nachdem, wo die meisten Interessenten sind – ihr Anliegen vorzutragen.

Weitere Informationen: Die Informationsveranstaltung in Horb findet heute, 19. Oktober, um 19 Uhr im Familienzentrum statt. Auch Vertreter der Initiative "Freie Schule Zollernalb" sind dabei, die eine demokratische Schule im Zollernalbkreis gründen möchte. Weitere Informationstermine sind am Dienstag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr in Oberndorf (Volkshochschule) und am Dienstag, 14. November, um 19 Uhr in Sulz (Bürgersaal im Rathaus).