Horb a. N. Leeres Schaufenster wieder gefüllt

Horb. Loredana Faiß: "Hier in unserem Stammhaus im Rauhen Grund startet jetzt ein Umbau. Da wird es hier sehr laut. Weil die Hauptsaison in unserem Geschäft zwischen Oktober und April ist, ziehen wir vorerst um in das ehemalige Schuhhaus Schüle." Dort kann man dann die Kunden und Kundinnen ganz in Ruhe beraten.

Faiß – sie ist gerade im Umzugsstress. Noch hängen alle Braut- und Abendkleider auf den 250 Quadratmetern oben auf dem Hohenberg. Daneben stehen die eleganten Schuhe für den "schönsten Tag des Lebens" oder die Ballsaison. Doch bald soll das Sortiment auf die 125 Quadratmeter vom ehemaligen Schuhhaus Schüle verlagert werden. Die Mode-Expertin: "Dort unten wird es zwar etwas enger, aber wir werden dort dieselbe Auswahl wie oben haben."

Der Umzug in das ehemalige Schuhhaus Schüle – für Faiß auch die Erfüllung eines (Teilzeit-)Traums. Sie sagt: "Mit diesem Geschäft liebäugele ich schon seit Jahren. Es hat eine hervorragende Präsentationsfläche in den Schaufenstern – weil da fast jeder dran vorbeifährt. Geplant ist zunächst, das Geschäft unten bis Mai zu betreiben. Je nachdem, wie es läuft, kann ich mir auch vorstellen, dort unten eine Zweigstelle aufzumachen. Das Hauptgeschäft soll aber hier oben am Rauhen Grund bleiben." Schon seit 22 Jahren gibt es Braut- und Abendmoden oben auf dem Hohenberg – und das soll nach dem Willen der Familie Faiß auch so bleiben.