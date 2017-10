Horb a. N. Lecker Suppe macht Riesen-Spaß

Horb. Rüdiger Holderried von der Caritas begrüßt die Gäste: "Schön, dass ihr da seid. Ich bin froh, dass wir zu fünft diesmal das Solidaritätsessen hier veranstalten können. Caritas, Erlacher Höhe, Dekanat, AWO und die Vesperkirche."

Dann heißt es endlich: Essen fassen! Gut 70 Gäste lassen sich die Suppe eintopfen, genießen die Pianoklänge von Regional-Kantor Karl Eichle. Holderried: "Den Eintopf haben wir vom ›Goldenen Adler‹ in Horb kochen lassen."

Und das findet bei den Gästen Anklang. Elisabeth Schneiderhan: "Das schmeckt echt lecker." Und es startet der lustige Tellervergleich. Was hast du denn so in deiner Büroküche?