Horb a. N. Lebenshilfe bietet breites Freizeitprogramm für Familien

Im Freizeitprogramm gab es einige Highlights, zum Beispiel die Stadtranderholung in Kooperation mit dem Jugendreferat der Stadt Horb, die Kooperation mit der Koch-AG der Roßbergschule, ein Fußballturnier in Stuttgart, eine Herbstfreizeit für Kinder und Jugendliche, Ausflüge zum Flughafen Stuttgart, zum Eishockey nach Balingen oder zum VfB Stuttgart. Ein Glanzpunkt war ein Besuch am Standort der Bundeswehr-Hubschrauber in Laupheim. Der Freizeitclub hatte auch einiges unternommen, so gab es einen Disco-Besuch in Schönaich.

Zu den weiteren Aufgaben und Engagements der Lebenshilfe zählen eine qualifizierte Einzelbetreuung für Menschen mit Schwerst- oder Mehrfachbehinderung, Beratung der Eltern und Angehörigen, Teilnahme an "runden Tischen", Durchführung arbeitsbegleitender Maßnahmen in der Schwarzwaldwerkstatt Dornstetten, Organisation von Helferschulungen, Seminaren und Vorträgen für Angehörige zum Pflegestärkungsgesetz und Betreuungsrecht.

Rauschenberger berichtete noch über viele Aktivitäten, die die Vereins- und Vorstandsarbeit betreffen. Für Eltern mit besonderen Kindern gibt es ein Netzwerk. Hier finden monatliche Treffen im Café Kipp statt, bei denen spezifische Themen angesprochen werden. Auch eine WhatsApp-Gruppe für einen regen Austausch wurde eingerichtet.

Mit der finanziellen Situation ist die Lebenshilfe nicht ganz zufrieden. Es gibt eine Stagnation und einen Rückgang der Erträge in den Bereichen Mitgliedsbeiträge, allgemeine Spenden und Spenden für die Schule.

Bei den Gehältern und Vergütungen gab es Kostensteigerungen. Trotzdem konnte das Ergebnis 2016 gegenüber 2015 verbessert werden. Große Sprünge könne man nicht machen.

Kassenprüfer Gerhard Munding konnte eine ordentliche Kassenführung bestätigen. Unter Verschiedenes sprach Georg Wittig noch das Ehrenamt an. Der Staat spare mit dem Ehrenamt viel Geld. Wittig hofft, dass das Ehrenamt anders gewürdigt wird. Viele Eltern, die in der Lebenshilfe ehrenamtlich tätig sind, sind auch noch Eltern von behinderten Kindern.

Bei den Neuwahlen der Lebenshilfe Horb-Sulz gab es überwiegend Bestätigungen.

Als Geschäftsführender Vorstand wurden bestätigt: Barbara Rauschenberger (Vorsitzende), Andrea Kipp-Steidinger (stellvertretende Vorsitzende), Pascal Bornovas (Kassierer). Petra Schausen wurde neue Schriftführerin. Im weiteren Vorstand arbeiten mit Georg Wittig, Friedhelm Maier, Roland Schreiber, Marcel Matzat, Silvana Matzat und Uwe Kitzlinger.