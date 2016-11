Horb a. N. Lebens- und Leidensweg, nachgezeichnet mit Musik

Altarraum erstrahlt in unterschiedlichsten Farben, etwa Rosa, Blau, Grün oder Gelb

D ie synästhetische Collage verwob Autobiografisches zu Dietrich Bonhoeffer sowie Texte und Musik von Matthias Nagel. Am Schlagzeug und Marimbafon brillierte Anton Khananaev, Sprecherin war Friederike Schmalfuß.

Bereits im März wurde das Bonhoeffer-Oratorium in Loßburg aufgeführt. Dort erlebte Barbara Staudacher vom Synagogenverein Rexingen die Aufführung und wünschte sich auch einen Bonhoeffer-Abend in Rexingen. Über 100 Zuhörer erlebten in der Synagoge Rexingen Lieder, die von Bonhoeffers tiefem Glauben an Gott kündeten und seinen Lebensweg nachzeichneten. So erklangen auch in Musik gefasste Gedichte Bonhoeffers, etwa "Von guten Mächten wunderbar geborgen" oder "Uns bleibt der Weg".