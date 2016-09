Horb a. N. "Lautpegel" mal ganz leise

Horb. Fast mit dem sprichwörtlichen Paukenschlag begrüßt Horbs OB Peter Rosenberger den neuesten Mieter in der Hirschgasse: Christian Ott mit seiner Musikschule Lautpegel. Die hat Ott von der Kaserne in Horbs Fußgängerzone verlegt. Und das, was Rosenberger da an Base-Drum und Snare versucht, ist der Grund für den Umzug.