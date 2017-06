Horb a. N. Lautlos und sauber durch den Schwarzwald

Horb. Auch in Horb und Umgebung könnte man künftig mehr dieser Zweiräder über die Straßen gleiten sehen. Am Campus Horb bereitet man sich bereits darauf vor.

Ein Grund für die Impulse auf dem Markt ist, dass in deutschen Städten E-Roller im Verleih eine große Anzahl an Kunden erreichen. In Stuttgart haben die Stadtwerke dieses Jahr 75 Roller im Rahmen eines Sharingkonzeptes in Betrieb genommen. Und auch in Berlin gibt es zwei Anbieter zum Elektroroller-Sharing.

Doch kann diese Technik auch im Schwarzwald funktionieren? Ist hier doch die Topographie für den Einsatz von Elektrofahrzeugen anspruchsvoller und die Entfernung bis zur nächsten Ladestation deutlich größer.