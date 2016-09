Horb a. N. Launiges auf dem Turmkahn mit Hanna Herrlich und Band

Die aus Kirchentellinsfurt stammende Sängerin Hanna Herrlich singt sich mit charismatischer Stimme und gewitzten Texten in die Herzen der Zuhörer, heißt es in einer Pressemitteilung. Ebenso ihre Band: Martin Pfeilsticker am Cajón, Michael Sayer am E-Bass, Rudolf Bayha am Piano und Marius Hilfrich an der E-Gitarre servieren einen funkig vibrierenden Pop-Sound als Basis. "So machen die von Hanna getexteten und komponierten Songs über das Leben und die Dinge, die sie bewegen richtig Laune."

Weitere Informationen: Näheres gibt es unter https://m.soundcloud.com/hanna-herrlich-1 oder auch auf der Homepage www.hanna-herrlich.de