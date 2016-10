Horb a. N. Laserpointer-Attacke auf Flugzeuge

Horb. Zwischen 19 und 20 Uhr kreiste ein Hubschrauber über das Horb und Umgebung – beispielsweise minutenlang über Nordstetten. "Der Flughafen-Tower in Stuttgart hatte uns informiert", so der Einsatzleiter des Polizeipräsidiums Tuttlingen am gestrigen Abend. Man könne durch die Meldung von Flugzeugen den Ort, von dem der Laserstrahl kommt, ziemlich genau nachvollziehen.

Deshalb habe man auch konkret in dieser Region gesucht. "Der Hubschrauber ist deshalb im Einsatz gewesen, weil man von oben so jemanden besser ausfindig machen kann", so der Einsatzleiter. Allerdings konnte die Polizei den Täter gestern Abend nicht ausfindig machen.

Klar ist aber: Diejenige Person, die den Laserpointer einsetzte, spielte mit Menschenleben. Laserstrahlen können einen Piloten im Cockpit zwar laut einer britischen Studie nicht dauerhaft schädigen. Der Schreck und die vorübergehende Blendung könnten dennoch katastrophale Folgen haben. Der Schock könne Piloten handlungsunfähig machen. Theoretisch könne jemand mit einem starken Laser am Boden einen Piloten zumindest kurzzeitig außer Gefecht setzen.