Horb a. N. Langer Bremsweg überrascht die Schüler

Horb. So kurz vor den Sommerferien ist es sicher nicht verkehrt, wenn man junge Leute wieder einmal an die grundlegenden Verhaltensweisen im Straßenverkehr erinnert. So beispielsweise, dass man ab und zu auch mal auf den Gehweg oder auf die Straße schaut und nicht nur stur auf das Display vom Smartphone. Wie schnell knallt man sonst in einen Fußgänger rein, läuft, wenn‘s richtig blöd kommt, gegen einen Laternenmasten oder liegt unter einem Auto.

"Wieso muss ich mich im Auto überhaupt anschnallen, und was ist eigentlich der Bremsweg?" Fragen, die für Kinder auch nicht immer ganz einleuchtend sind und zu denen ihnen die ADAC-Moderatorin Birgit Weber auf ganz anschauliche Weise die richtigen Antworten gab.

Fast 200 000 Schülerinnen und Schüler nehmen pro Jahr an diesem bundesweiten Verkehrssicherheitsprogramm teil. In Horb waren es die fünften Klassen der Realschule, die sich mit Theorie und Praxis des Straßenverkehrs auseinandersetzten.