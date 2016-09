Horb a. N. Lange tickt der Wecker bis zum "Zeitinfarkt"

Horb. Der Veranstalter berichtet über den Hintergrund: "Wir sind umgeben von Beschleunigungsimpulsen nach dem Motto: Immer schneller und immer mehr in kürzester Zeit. Und es ist oft eine gesunde Reaktion, wenn wir mit dem Tempo nicht mehr mitkommen. Hier zeigt sich der alarmgebende ›Zeitinfarkt‹, der den echten Krankheiten vorausgeht. Gerade in Zeiten der Besinnung, zum Beispiel im Urlaub oder in der Weihnachtszeit, spüren wir deutlicher die Sehnsucht nach unserer Eigenzeitlichkeit. Wir ahnen, dass es uns und unserer Gesundheit gut täte, wenn wir uns mehr Zeit für das nehmen könnten, was uns wirklich wichtig ist. Und dennoch haben wir das Gefühl, dass die Zeit immer schneller liefe. Warum können wir es nicht? Fehlt uns der Mut, etwas zu ändern und trauen wir uns nicht? Wie stellen wir es an, dass wir uns immer wieder zu Eile und Hetze hinreißen lassen? Wer zwingt uns zu dem krankmachenden Zeitstress? Wie finden wir zurück zu unserer Eigenzeit und zu einer gesunden Zeitkultur? Antworten auf diese Fragen kann nur jeder Mensch selbst für sich finden – der Referent gibt aber neue Impulse dazu. Warnhinweis! Dieser Vortrag führt in Einzelfällen dazu, dass Teilnehmer künftig eine ruhige, entspannte und besinnliche Zeit erleben – im Urlaub, in der Reha, in der Familie, im Beruf. Der Referent lehnt daher schon vorab jegliche Verantwortung für eventuelle Probleme mit dem Umfeld, das weiter ›hektickt‹, ab!"

Manfred Molicki, Buchautor, Zeitforscher und Gründer der Gesellschaft für Zeitkultur, zeigt in einem interaktiven und visuell aufgelockerten Vortrag, wie Menschen mit ihrer Zeit umgehen können. Er weckt die Lust, innezuhalten, wenn gesundheitsschädigender Beschleunigungsaktionismus droht. Mal irritierend, mal in symbolhaften Anekdoten, dann wieder mit sinnlichen Impulsen und verblüffenden Versuchen gibt er Anregungen zum Reflektieren über den eigenen Umgang mit der Zeit. Weiter Infos gibt es unter www.zeitkultur.com

Außerdem bietet der Kreativraum das große Kinowochenende. Es findet von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. September, statt. Zu sehen sind Filme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.