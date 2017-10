Horb a. N. Lange Jahre im Einsatz für den SSV Dettensee

Nach Ende des Krieges wurden er, seine Mutter und weitere drei Geschwister aus der Heimat vertrieben, kamen über Berlin und Klötze in Sachsen-Anhalt nach Breitenfeld, einem kleinen Ort mit 300 Einwohnern. Der Vater Paul Blank war noch in amerikanischer Gefangenschaft. Der Vater kam im Juni 1946 aus der Gefangenschaft und zog zu seiner Familie in die "sowjetische Zone". In Breitenfeld wurde ein Landwirtschaftsbetrieb übernommen. Die Kinder mussten tatkräftig mithelfen. Nach dem Schulbesuch wollte Egon Blank Automechaniker werden. Doch dies erwies sich als schwierig. Eines Tages kam der Vater nach Hause und sagte zu seinem Sohn Egon: "Ich weiß was für dich." Eine Lehrstelle als Müller war zu besetzen. "Warum nicht – besser als zu Hause zu sitzen."

Nach der Lehre ging es zunächst für ein paar Monate in eine Großmühle nach Magdeburg. Dann, im August 1956, Egon war 19 Jahre alt – kam eine Einladung für 14 Tage Urlaub in Westdeutschland bei der Familie Wollschläger auf dem Buchhof in Nordstetten. Die Familien Wollschläger und Blank kennen sich aus Eickfier/Pommern. Beide Großeltern sind sogar weitläufig verwandt. "Willst du wieder zurück in die sowjetische Zone oder hierbleiben?", so Tage später die Frage. Natürlich blieb er. Nach einigen Wochen Arbeit in Tiefenbronn bei Pforzheim konnte Egon bei der Rettenmaier-Mühle in Horb anfangen und blieb dort bis zu seinem Ruhestand am 31. Oktober 2000.

Egon Blank erinnert sich noch gern: Einen Tag vor seinem Horber Arbeitsbeginn, am 23. September 1956, machte er mit dem SSV in Dettensee gegen Rexingen sein erstes Fußballspiel und schoss beide Tore zum 2:0. Abends ging es auf den Buchhof zum Herbstfest des Musikvereins Nordstetten, wo er seine Frau Alice, geborene Hirt aus Dettensee, kennen lernte. Künftig schaute er nun ganz genau hin, wenn er von Horb kommend die ersten Dettenseer Häuser passierte und zum Training des SSV fuhr.