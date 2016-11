Horb a. N. Landkreis-Austritt für OB "überstilisiert"

Wie steht die Stadtverwaltung dazu? Rosenberger: "Bei der Frage muss man zwischen Realität und Gefühlslage unterscheiden. Da gibt es eine große Diskrepanz."

In der Realität sieht Rosenberger viele Verflechtungen Horbs mit dem Landkreis: "Selbst wenn das Land Ja sagen würde, wo wollen wir hin?" Beim Anschluss an Tübingen wäre Horb ein isoliertes Gebiet mit Empfingen und Eutingen dazwischen. Mit diesen Gemeinden hat Horb zudem eine Verwaltungsgemeinschaft, die dann neu geregelt werden müsste.

Ganz zu schweigen von einer Reihe anderer Fragen: "Was wird mit der Volkshochschule? Und dem kreiseigenem Berufsschulzentrum, in das der Kreis viel Geld investiert hat? Wie soll man mit den Kreisstraßen umgehen?" Ungewissheit gebe es dann auch beim Schülerverkehr, den der Landkreis finanziert und plant. "Da gibt es ja auch Verträge", so Rosenberger, der sich einen Seitenhieb an Daniel Wochner nicht verkneifen kann: "Wer nach dem Austritt schreit, der äußert sich einfach populistisch, ohne es sich zu überlegen."

Was die Gefühlslage angeht, sieht Rosenberger die Sache mit dem Kreisaustritt allerdings anders. "Es gibt viele, die diese Frage unterschwellig stellen. Der Kreistag sollte ernsthaft den Versuch starten, über die Gründe zu diskutieren. Dann hätte der Vorstoß von Daniel Wochner vielleicht einen Effekt."

In einem ist sich der OB vielleicht mit Wochner einig: "Es ist noch nicht alles zusammengewachsen im Kreis Freudenstadt."

Der OB will keine "Neiddebatte" lostreten, weil Millionen ins Freudenstädter Krankenhaus fließen. Die Gesundheitsversorgung könne man den Menschen im Landkreis nicht verwehren.

Rosenberger: "Aber Horb ist die größte Stadt im Landkreis, bezahlt sehr viel Geld an den Kreis und erzielt nicht nur gefühlt weniger Ergebnisse." Allein in der Verwaltung habe Freudenstadt rund 2000 Arbeitsplätze. Über die Standorte von Behörden und Bildungseinrichtungen ließe sich durchaus diskutieren, zumal der Eindruck entstehe, das Horb hier oft den Kürzeren zieht.

Rosenberger nennt als Beispiel den Hochschulcampus Nordschwarzwald. Bei der Bewerbung um diese von der IHK mitfinanzierte Einrichtung durfte sich Horb zwar bewerben. Aber für den Rest der Beteiligten war es da offenbar schon lange klar, wo der Campus gebaut wird: in Freudenstadt. Für den Horber Rathauschef ist das enttäuschend. Die Stadt Horb und der Gemeinderat hätten oft Solidarität gegenüber dem Landkreis gezeigt, zum Beispiel beim geplanten Bau der Flüchtlingsunterkünfte. "Deshalb ist es schon berechtigt, sich zu melden und zu sagen: Hallo, nehmt doch den Hilferuf bitte mal wahr!"

Es gibt zu guter Letzt noch eine Frage, bei der sich Rosenberger und Wochner wohl einig sind: Gibt es einen Landkreis, der Horb aufnehmen würde? Rosenberger schätzt Horb als attraktive Partie für jeden Kreis ein. "Der Haushalt ist ausgeglichen. Wir sind in vielen Richtungen als Modellkommune weit voraus. Leider bekommen wir nicht immer die Belohnung dafür."