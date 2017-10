Horb a. N. Läden und Parkplätze sind voll

Horb. Daniela Stockburger von der "Alten Küche": "Die Linsen sind uns heute schon ausgegangen!" Bedienung Alex: "Maultaschen, Kässpätzle und Currywurst laufen wie geschnitten Brot!"

Deichmann, Vögele, Mister und Lady und Ernstings Family melden auch: "Wir haben schon gut abverkauft." Allerdings: Auch die Geschäfte und die Kunden müssen sich noch ein bisschen aneinander gewöhnen. Eine Verkäuferin von Ernstings Family: "Mittags war es etwas ruhig. Vielleicht sind die Kunden noch nicht gewöhnt, dass hier durchgängig offen ist." Bei Deichmann dagegen gab es kein "Mittags-Tief".

Deshalb noch mal zur Klarstellung: Alle hier genannten Modegeschäfte haben wochentags von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Samstag von 9 bis 18 Uhr. Inzwischen sieht man am Lächeln vieler Mitarbeiter, dass man sich vom Eröffnungsstress inzwischen erholt hat. Besonders "hart" hatte es Alte-Küche-Wirt Carsten Müller getroffen: Obwohl in seiner Gastro noch nichts fertig war, hatte er abends um 21.30 Uhr noch einen heftigen Termin. Müller grinst: "Für mein Hofladenangebot habe ich auch die Brände aus Dießen. Die haben mich am Tag vor der Eröffnung angerufen –­ Schnapsprobe machen. Da hab ich gleich zwölfmal probiert!"