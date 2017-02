Horb a. N. Lachen ist gesund

Das kleine Programm mit lustigen Vorträgen, vorbereitet von den Leiterinnen Maria Schneiderhan und Hildegard Appenzeller, brachte die Gäste immer wieder zum Lachen, und da Lachen ja gesund ist und das Leben verlängert, hatte Diakon Klaus Konrad noch einige Witze zum Thema Kirche auf Lager. Gebhard Steimle machte Musik, Lieder, die die Senioren gut kannten und fröhlich mitsangen. Maria Schneiderhan und Hildegard Appenzeller gaben das Lied vom lustigen Rentnerleben zum Besten. In ihrem Vortrag mit dem Titel "Ja, so fängt’s an", zeigte Maria Schneiderhan auf, was so mit einem passiert, wenn man älter wird.

Um einen Regenschirm geht es in einem kleinen Sketch. Ein Ehepaar (Maria Schneiderhan und Gebhard Steimle) diskutierte über die Frage: "Soll sie ihn mitnehmen oder nicht, den Regenschirm?" Offenbar eine schwierige Entscheidung für die Frau. Fröhlich ging es zu bei Kaffee und Fasnetsküchle. Spontan machten sich die Senioren zur Musik von Gebhard Steimle zu einer Polonaise auf. Grund zum Feiern war auch der 80. Geburtstag von Elenore Brendle.